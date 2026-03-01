Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

De las lágrimas a la sonrisa: Steffi Méndez publicó emotivo video sobre su proceso de renovación tras ruptura

  • Por Roselín Acosta
De las lágrimas a la sonrisa: Steffi Méndez publicó emotivo video sobre su proceso de renovación tras ruptura Instagram @steffi.mendezz

Desde hace varios meses, la vida de Steffi Méndez se encuentra envuelta en una serie de discusiones públicas y acusaciones legales, como consecuencia de su conflictiva y polémica separación con el músico sueco Dante Lindhe

En un principio, esta situación la afectó de gran manera a nivel emocional; sin embargo, la hija de DJ Méndez compartió en su cuenta de TikTok un emotivo video en el que muestra su proceso de crecimiento personal.

Lo más visto de Entretenimiento

El emotivo video de Steffi Méndez

La secuencia inicia con un par de clips en los que se ve a Steffi acongojada, mientras llora. Posteriormente, la influencer muestra cómo se siente en la actualidad: sonriente y segura de sí misma.

TikTok @steffimendezz

"Gracias por lo que tengo, tenía y voy a tener. Amén", escribió en la descripción de su publicación, junto a una etiqueta que señala que #eltiempolocuratodo. 

A pesar del cambio positivo que atraviesa, Steffi aún enfrenta un complicado proceso judicial por la custodia de su hijo Gio. Dante, quien ya tiene una nueva novia, interpuso una demanda en la que alega que ella usa sus redes para "incitar al odio" en su contra. 

Ir a la siguiente nota

Esta es una acusación que ella niega rotundamente. "Lo que yo menos quiero es alejar a mi hijo de su padre, jamás. Yo no quiero eso", aseguró en anteriores ocasiones.

@steffimendezz

Gracias por lo que tengo, tenía y voy a tener. AMEN ✨🤍 #eltiempolocuratodo🍂🍃 #fyp #parati

♬ original sound - big_cappy

Todo sobre Steffi Méndez 

Leer más de

Minuto a minuto