De las lágrimas a la sonrisa: Steffi Méndez publicó emotivo video sobre su proceso de renovación tras ruptura

Desde hace varios meses, la vida de Steffi Méndez se encuentra envuelta en una serie de discusiones públicas y acusaciones legales, como consecuencia de su conflictiva y polémica separación con el músico sueco Dante Lindhe.

En un principio, esta situación la afectó de gran manera a nivel emocional; sin embargo, la hija de DJ Méndez compartió en su cuenta de TikTok un emotivo video en el que muestra su proceso de crecimiento personal.

El emotivo video de Steffi Méndez

La secuencia inicia con un par de clips en los que se ve a Steffi acongojada, mientras llora. Posteriormente, la influencer muestra cómo se siente en la actualidad: sonriente y segura de sí misma.

TikTok @steffimendezz

"Gracias por lo que tengo, tenía y voy a tener. Amén", escribió en la descripción de su publicación, junto a una etiqueta que señala que #eltiempolocuratodo.

A pesar del cambio positivo que atraviesa, Steffi aún enfrenta un complicado proceso judicial por la custodia de su hijo Gio. Dante, quien ya tiene una nueva novia, interpuso una demanda en la que alega que ella usa sus redes para "incitar al odio" en su contra.

Esta es una acusación que ella niega rotundamente. "Lo que yo menos quiero es alejar a mi hijo de su padre, jamás. Yo no quiero eso", aseguró en anteriores ocasiones.

