¡Cambio radical!: Demi Moore sorprende con nuevo look en Milan Fashion Week

01 mar. 2026 - 16:17 hrs.

La actriz Demi Moore reapareció en el Milan Fashion Week, donde nuevamente volvió a impactar por sus looks.

La intérprete de 63 años, que fue aclamada por su interpretación en "La Sustancia", dejó atrás su icónica cabellera negra larga.

La estadounidense escogió un bob corto con efecto wet. El peinado fue realizado por el estilista Dimitris Giannetos, que además le puso su nombre: "Demi-tris Bob".

@demimoore

Moore vistió un outfit de cuero más unos lentes oscuros grandes que se veían muy bien con su cabello corto.

La actriz fue invitada por Gucci a participar del evento más importante de la moda.

