Carmen Zabala a lo Julia Roberts: Actriz será protagonista de "Pretty Woman: El Musical"

10 mar. 2026 - 11:30 hrs.

¡Un clásico en versión musical y elenco chileno! La película "Pretty Woman (Mujer Bonita)", con Julia Roberts y Richard Gere, sí o sí está entre las mejores películas de todos los tiempos. Y ahora llega en Chile en una novedosa apuesta.

Carmen Zabala y Nicolás Oyarzún encabezan el elenco de la versión musical de esta historia inolvidable, con grandes éxitos pop y rock. Ambos darán vida a Vivianne y Edward, respectivamente. Él contrata sus servicios y ella ve cómo en solo una semana cambia su vida para siempre.

"Pretty Woman: El Musical" llega a Chile

Es el encuentro de dos personajes que poco a poco irán transformándose en un mundo de prejuicios y un ligero toque de comedia. Siempre al ritmo de temas musicales que forman parte de la banda sonora de los espectadores.

Pretty Woman: El Musical

Max Salgado, Josefina Fiebelkorn y José Antonio Raffo también son parte de esta propuesta que llegará al Teatro Municipal de Las Condes el 6 de mayo y que en poco más de 2 horas mostrará una grandiosa historia de amor.

Las funciones son hasta el 24 de mayo y las entradas puedes comprarse directamente en el sitio web del Teatro Municipal de Las Condes.

