"Cenando con mi mejor amigo": La reunión que alimentó la nostalgia entre los fans de "Volver al futuro"

10 mar. 2026 - 12:30 hrs.

Los actores que dieron vida a Marty McFly y al excéntrico Doc Brown volvieron a reunirse y desataron la nostalgia entre los seguidores de la icónica saga cinematográfica.

A un poco más de 40 años del estreno de "Volver al futuro", sus protagonistas, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, se encontraron y emocionaron a los fanáticos de la recordada trilogía.

El actor que interpretó a Marty McFly compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Lloyd durante una cena frente al mar. En la imagen, ambos aparecen sonrientes mostrando la cercana amistad que mantienen desde que trabajaron juntos en la popular película.

La publicación estuvo acompañada de un breve mensaje en el que Fox recordó el legado de la saga y celebró el paso del tiempo junto a su compañero de elenco. "Cenando con mi mejor amigo en la playa. El año que viene BTTF (Volver al futuro) cumple 41. Dios mío. Chris cumplirá 88. Eso es algo serio", escribió.

Fans reaccionaron con entusiasmo

La imagen rápidamente se llenó de comentarios de seguidores que crecieron viendo las aventuras de Marty y Doc Brown viajando en el tiempo. Muchos destacaron lo especial que fue volver a ver juntos a los protagonistas, que fueron una de las duplas más queridas en los 80.

Incluso Lloyd respondió a la publicación con una referencia a la trilogía, citando una icónica frase de Marty McFly: "Hombre, eso es pesado", lo que provocó aún más entusiasmo entre los seguidores.

