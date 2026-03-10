"¿Dónde es? Para nunca ir": Los comentarios para Isabel Calvo por errores ortográficos en su primer tatuaje

10 mar. 2026 - 08:30 hrs.

La jove influencer Isabel Calvo fue blanco de críticas y bromas tras compartir en redes sociales su primer tatuaje que, sin que se diera cuenta, tenía faltas de ortografía.

La credora de contenido compartió por medio TikTok que viajó hasta Concepción para sorprender a su madre con un tatuaje que se realizó y fue diseñado por ella misma. Sin embargo, de lo que nadie se percató, hasta ese momento, fue de las faltas de ortografía que había en la frase.

El 'fail' en el primer tatuaje de Isa Calvo

"Llevamé siempre al lugar donde mi alma es felíz plena y pura [sic]", es la frase que Calvo se tatuó de manera vertical en la espalda.

Los usuarios de inmediato se dieron cuenta que la frase tenía tildes donde no correspondía, haciéndola blanco de bromas en las redes sociales. "Llévame con tilde en la última /e/ y feliz con tilde en la /i/. ¿Dónde es? Para nunca ir jijiji"; “'Es el tatuaje más fácil que he hecho en mi vida'. Se equivoca"; "Corrección: “Llévame siempre al lugar donde mi alma es feliz, plena y pura”, son algunos de los comentarios que recibió la influencer.

Además, una seguidora la cuestionó por estudiar periodismo y no tener buena ortografía, a lo que Isabel respondió con humor: "Soy seca hablando, escribo horrible. JAJAJAJA no puedo ser perfecta, mi amore".

