Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Matilde le confesará a Coke la verdad sobre su cita con Juan de Dios en el capítulo 89 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 89 de Reunión de Superados, Amanda (Clara Silvera) tendrá una íntima conversación con Manuel (Mario Horton).

La joven le preguntará a su padre si realmente está enamorado de Javiera (Daniela Ramírez), intentando comprender el origen de esta conflictiva relación.

Lo más visto de Reunión de Superados

Por otro lado, Ponchi (Amanda Milos) tratará de mentirosa a Matilde (Ignacia Baeza) respecto a la supuesta salida que tuvo con sus amigas.

Reunión de Superados / Mega

Matilde le confesará a Coke la verdad sobre su cita con Juan de Dios

Luego de la tensa discusión familiar, Matilde tendrá un momento a solas con Coke (Diego Muñoz).

Ir a la siguiente nota

Con gran culpa, la abogada le revelará a su esposo que salió con otro hombre, aunque el publicista ya estará al tanto de toda la situación.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto