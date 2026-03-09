Matilde le confesará a Coke la verdad sobre su cita con Juan de Dios en el capítulo 89 de Reunión de Superados

09 mar. 2026 - 23:25 hrs.

En el avance del capítulo 89 de Reunión de Superados, Amanda (Clara Silvera) tendrá una íntima conversación con Manuel (Mario Horton).

La joven le preguntará a su padre si realmente está enamorado de Javiera (Daniela Ramírez), intentando comprender el origen de esta conflictiva relación.

Por otro lado, Ponchi (Amanda Milos) tratará de mentirosa a Matilde (Ignacia Baeza) respecto a la supuesta salida que tuvo con sus amigas.

Reunión de Superados / Mega

Matilde le confesará a Coke la verdad sobre su cita con Juan de Dios

Luego de la tensa discusión familiar, Matilde tendrá un momento a solas con Coke (Diego Muñoz).

Con gran culpa, la abogada le revelará a su esposo que salió con otro hombre, aunque el publicista ya estará al tanto de toda la situación.