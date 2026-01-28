Vuelven las lluvias de verano a la capital: En estas comunas de la RM caerían precipitaciones el fin de semana
Pese a estar en pleno verano, enero nos sorprendió con una intensa precipitación el pasado domingo, la cual se podría volver a repetir, aunque de diferente forma, este sábado 31.
En Mucho Gusto, Alejandro Sepúlveda indicó que las altas temperaturas en la capital comenzarán a bajar gradualmente, pese a que este miércoles seguirán en alza.
"Hoy (habrá) 34 °C a 35 °C, la máxima a las 16:30 horas, pero ya el calor se va a empezar a sentir con bastante fuerza a partir de las 11:00 de la mañana. (...) Va a ser muy sofocante", anunció el periodista especializado en meteorología.
Sin embargo, la nubosidad proveniente de la región de Valparaíso se movilizará hacia el sur, permitiendo un descenso de las temperaturas a partir del jueves con una máxima de 32 °C.
En cuanto al viernes, serán 30 °C, pues "se va a cubrir el litoral de la zona central y va a ingresar para cubrir las provincias de Melipilla, Talagante y Maipo, y es posible que este viernes amanezcamos con bancos de niebla en Pudahuel, Maipú, Cerrillos, Estación Central y San Bernardo", informó Sepúlveda.
Chubascos en la capital el fin de semana
En cuanto a la lluvia, indicó que "aparece la probabilidad de precipitaciones para este sábado en sectores de cordillera y precordilera de la Región Metropolitana. Entre las 18:00, 20:00 horas. Por ahora solo serían chubascos dispersos que refrescan el ambiente".
Esto afectaría a comunas como Peñalolén, Puente Alto, La Florida y Lo Barnechea.