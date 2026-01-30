"El Pailita me regaló mi casita": Vecina de Lirquén agradece al cantante ante próxima construcción de vivienda

30 en. 2026 - 11:30 hrs.

A raíz de la tormenta eléctrica y próximo sistema frontal que afecta a la región del Biobío, las familias damnificadas por los incendios forestales deben guarecerse de la lluvia mientras trabajan en la limpieza de terrenos para allanar la reconstrucción de sus viviendas.

Una vecina de Lirquén conversó con Darynka Marcic mientras emprendía rumbo hacia Concepción. Cabe recordar que Senapred envió una alerta SAE precisamente por las precipitaciones que afectan a la zona.

"Estamos todos iguales aquí. No nos queda otra, hay que seguir luchando", comentó al matinal. Sin embargo, su terreno no queda desprotegido porque "mi hija y mi hijo los tengo arriba, a puros nylon nomás".

Mucho Gusto / Mega

La donación de Pailita

Pero, literalmente, al mal tiempo, buena cara, ya que la contigencia la vive con optmismo ante la próxima construcción de su vivienda de emergencia donada por el cantante urbano Pailita.

"El cantante me regaló mi casita, el Pailita, y me tiene muy feliz. El lunes me la vienen a instalar. Ellos no dan abasto, los pobrecitos", reveló.

Y además aprovechó la oportunidad de reconocer a quien la ayudó durante el siniestro. "Me sacaron de adentro de la casa. Un joven vino, me sacó un niño, así que estoy viva y le doy gracias a mi Señor y a todo el mundo", concluyó.

