Lluvia y tormenta eléctrica llega a zona afectada por incendios: Anuncian sistema frontal para próxima semana

Tal como se había anunciado, la lluvia llegó a la región del Biobío, afectando directamente a las comunas que sufrieron incendios forestales.

Se trata de chubascos con tormenta eléctrica que "comenzaron a desarrollarse hacia el interior de Lirquén, de Tomé, de Penco y esa nube va viajando hacia el sur a Lota y Coronel", indicó Alejandro Sepúlveda en Mucho Gusto.

"La probabilidad de generación de más nubosidad de tormenta va a estar durante el día en todo ese sector. Ahora, hay que estar atento porque por momentos vas a tener sol y a ratos aparecen estas precipitaciones del tipo chubasco y cuando caen, caen con intensidad, con rayos, con truenos", agregó el periodista especializado en meteorología.

Mucho Gusto / Mega

Alerta de Senapred en las zonas afectadas

La preocupación recae sobre aquellas personas que, tras la pérdida de su vivienda, se encuentran en sus terrenos sin resguardo y, precisamente, por esto es que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) envió una alerta la mañana de este viernes.

"Por tormenta eléctrica en las comunas de Tomé, Penco y Concepción, región del Biobío, Senapred solicita resguardarse y no permanecer a la intemperie. Para reforzar la indicación, Senapred activó mensajería SAE", comunicaron a través de su cuenta en la red social X.

Lo mismo se repite para la región de Ñuble con una Alerta Temprana Preventiva regional "vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

Las precipitaciones continuarán. Alejandro Sepúlveda señaló que "puede haber nuevos pulsos durante la mañana y la próxima semana vienen lluvias más constantes. (...) La próxima semana es un sistema frontal".

