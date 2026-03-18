Neme desmarca antiguas poblaciones "callampa" de tomas actuales: "Aquí hay gente que gana mucha plata"

18 mar. 2026 - 13:45 hrs.

Las tomas se han expandido por todo Chile con especial preocupación por la megatoma de San Antonio y ahora en Antofagasta. Sin embargo, para José Antonio Neme esta situación es muy distinta a la que se vivía en el país en los años ochenta y en los noventa.

Y es que en muchas ocasiones, se tiende a comparar este fenómeno de las tomas de terrenos con las llamadas poblaciones "callampas" que existían antes en el país.

La reflexión de Neme por tomas en el país

"Yo quiero decir algo acá (...) Uno asume, muchas veces, que detrás de estas tomas post pandemia está el recuerdo de la población callampa de finales de los ochenta, que luego se transformaron, muchas veces, en barrios", puso en contexto Neme en el Mucho Gusto.

Mucho Gusto / MEGA

"De las poblaciones callampas nacen los subcentros de las grandes ciudades en Chile, evolucionan de alguna manera. Corte directo, dos doritos después o cuarenta años después, aquí estamos frente a un negocio inmobiliario burdo, grotesco y que está asociado al crimen; no tiene nada que ver con la población callampa, o muy poco que ver", expresó.

En esa línea, recalcó que "algunas serán personas que necesitan un acceso urgente a vivienda en muchos casos, pero aquí lo que hemos visto, y aquí hay que ser preciso, aquí hay una suerte de negocio inmobiliario paralelo con arriendos, subarriendos, servicios, patentes, gastos comunes, en fin".

"Lo que quiero decir con esto, es que el desalojo es la primera etapa, pero hay que tomar dos o tres decisiones posteriores porque aquí hay gente que gana mucha plata", enfatizó.

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