Con maquinaria pesada: Retoman trabajos de desalojo y demolición en megatoma de San Antonio

27 en. 2026 - 11:20 hrs.

La mañana de este martes, se reanudaron los trabajos de desalojo y demolición en algunos lotes de la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso.

En concreto, Carabineros y personal municipal llegaron al lugar para resguardar las labores de despeje que llevaron a cabo con maquinaria pesada.

Demolición en megatoma de San Antonio

En ese sentido, se desplegaron retroexcavadoras para la demolición de estructuras de material ligero construidas en terrenos usurpados.

Mega

Cabe recordar que el pasado 12 de enero se dieron inicio a los trabajos de desalojo de cerca de 2 mil familias del cerro Centinela.

En aquella ocasión, el operativo estuvo marcado por incidentes cuando personal policial llegó al lugar. En concreto, algunos ocupantes encendieron barricadas, lanzaron piedras al equipo policial e incluso dos carabineros resultaron heridos a bala.

