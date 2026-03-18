Descontrolado aumento de tomas preocupa en Antofagasta: Se alerta de una posible "favelización"

18 mar. 2026 - 12:10 hrs.

El problema de las tomas de terrenos se extiende por todo Chile. Sin embargo, en Antofagasta está ocurriendo un problema que va más allá, ya que se está alertando por una denominada "favelización", en referencia a las favelas brasileñas.

Todo comenzó con un video subido por el tiktoker Leo Explora, quien con su dron mostró la gran cantidad de tomas que existe en dicha ciudad: "¿La Rocinha chilena? La realidad de las favelas en Antofagasta".

En medio de estas usurpaciones de terrenos se han levantado todo tipo de comercios e instituciones, desde iglesias, centros de reparación de electrodomésticos, restaurantes y minimarkets, entre otros.

Mucho Gusto / MEGA

La "favelización" de Antofagasta

La alerta empezó por parte de los vecinos aledaños a las tomas, quienes están preocupados por el poco resguardo policial y el sorprensivo aumento de viviendas.

Por lo mismo, el periodista Danilo Villegas de Mucho Gusto llegó hasta una de los campamentos para conversar con alguno de sus dirigentes, pero no hubo mayor atención hasta que se acercó una mujer, quien reveló que ciertas personas llegan, construyen casas y luego se las venden a los ocupantes.

Esta misma mujer expresó que a su hermano le cobraron un millón de pesos por comprar la casa hace dos años.

Fue así como Villegas se movió hasta el sector de Los Arenales, donde visitaron el restaurante "La Finka", que sirve comida colombiana y surgió desde un emprendimiento familiar. "Nosotros tenemos un control, si puedes ver, ahí hay un contador que eso lo puso Aguas Antofagasta por medio de la municipalidad", expresó una de las personas a cargo del local, detallando que pese a estar de forma ilegal en el sitio, igualmente pagan por los servicios básicos.

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