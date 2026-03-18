"La vida no es puro trabajar": Mujer saca aplausos por su opinión ante propuesta sobre feriados irrenunciables

18 mar. 2026 - 09:53 hrs.

Durante esta mañana, el periodista Roberto Saa se trasladó hasta el Metro Salvador, lugar en el que habló con Gabriela, una mujer trabajadora que sacó aplausos por su opinión sobre la polémica propusta de eliminación de feriados irrenunciables.

Esta semana se levantó una gran discusión luego que Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), propusiera la eliminación de los cinco feriados irrenunciables existentes en Chile.

Jiménez basó esta iniciativa en que este tipo de feriados generarían una merma económica muy importante, no solo para el comercio, sino que también para los trabajadores.

Las declaraciones de Gabriela que sacaron aplausos

Fue así como Roberto Saa pidió la opinión a Gabriela, una mujer que trabaja en un hospital cercano y que sacó aplausos con sus declaraciones.

"Los feriados son irrenunciables, es lo que dice. ¿Por qué siempre los empresarios tienen que tener la razón y no nosotrosm los trabajadores que movemos el país? ¿Por qué ellos siempre quieren lo mejor para ellos? No, de ninguna manera", expresó en un comienzo.

Enseguida, Gabriela comentó que los feriados irrenunciables ayudan a los chilenos: "Si usted tiene su familia, si la Pascua, el Año Nuevo lo quiere pasar con los suyos, si la vida no es puro trabajar. Los empresarios toman un avión y parten con toda la familia a otro país y el pueblo se queda aquí".

Dicho esto, la trabajadora explicó que los feriados irrenunciables no se deberían eliminar, pero sí regularizar, porque en una ocasión a ella se le prometió trabajar una Navidad con el pago al 100%, pero solo le llegó un bono de 30 mil pesos.

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Al mismo tiempo, pasó a repasar los posibles cambios a la Gratuidad universitaria y afirmó que "a los de 30 para arriba les quitan la Gratuidad, ¿cómo es posible? Así que porque yo tengo 50 años y quiero estudiar, no tengo derecho (...) ¿Cuántas mamás hay solitas que trabajan para sus hijos y quieren ser profesionales, y no pueden porque les van a quitar la Gratuidad? Y usted ve cómo son de miserables los sueldos en este país".

"El Presidente nuevo tiene que ponerse bien las pilas. (...) porque si nos vamos a huelga, ¿qué va a hacer el país? No es justo, están recién llegando al poder y ya vamos cortándole la cabeza a todos", aseveró.

En esa línea, volvió a reclamar por los salarios en el país. "Con 10 mil pesos no tomái desayuno. Según un parlamentario, con 10 mil pesos tomamos desayuno, almorzamos, tomamos once y comemos. Yo no sé de dónde", cerró.

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