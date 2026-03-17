Masivo operativo de retiro de rucos en San Bernardo: Acusan persistentes incivilidades y hechos delictivos

17 mar. 2026 - 12:05 hrs.

La Municipalidad de San Bernardo, con apoyo de Carabineros, inició esta mañana de martes un masivo operativo con el fin de retirar rucos instalados en distintos puntos de la comuna.

El procedimiento es parte de un plan municipal que contempla el desalojo de estos asentamientos irregulares en espacios públicos, debido al deterioro de estos y las diversas incivilidades que generan quienes residen allí, desde acumulación de basura a consumo de droga, robos y agresiones.

Gran operativo pasa sacar rucos en San Bernardo

La intervención comenzó en una plaza ubicada en la intersección de Gran Avenida con Calderán de la Barca, donde se hizo retiro de diversas especies y que, además, conllevó la colaboración de una clínica móvil para poner en resguardo a animales.

Mega

Entre los rucos retirados con maquinaria pesada, también se contemplaron los ubicados en cercanías del Hospital Parroquial, los cuales eran un foco persistente de incivilidades y hechos delictivos.

El alcalde Christopher White explicó a Mucho Gusto que esta estrategia busca recuperar sectores tomados por estos rucos. En esa misma línea, indicó que se detuvo a cuatro personas, mientras que otras fueron conducidas para revisar sus antecedentes.

Asimismo, señaló que presentarán querellas por destrucción del espacio público, apropiación indebida y falta a la moral.

Todo sobre Mucho gusto