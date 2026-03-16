Curioso momento en paso fronterizo Chacalluta: Presunto dron peruano con sirena sobrevoló obras de zanjas

16 mar. 2026 - 13:25 hrs.

Desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, en la frontera norte con Perú, se dio inicio a la construcción de la zanja de 3 metros de profundidad prometida por el Presidente José Antonio Kast en periodo de campaña.

En ese marco del desarrollo del "Plan Escudo Fronterizo", el equipo de Meganoticias que se encontraba en terreno vivió un curioso momento.

Dron con sirena y música sobrevoló la frontera

El periodista Javier Louit relató en Mucho Gusto que, mientras observaban el trabajo de la maquinaria, un desconocido dron sobrevoló el sector y emitió un extraño sonido.

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"Vimos un dron que estaba pasando muy cerca en la frontera con Perú. Primero tenía una sirena, pero luego empezó a emitir una música; no supimos distinguir bien si es que era el himno nacional o el de las fuerzas armadas peruanas", aseguró.

El comunicador afirmó que le dio seguimiento al objeto, el cual, luego de unos segundos, descendió del otro lado de la frontera y se depositó en una carpa de autoridades peruanas.

"Pasó unas tres veces, diría yo, este dron primero con la sirena; después, por unos 10 o 15 segundos, empezó a sonar esta canción", agregó.

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