Plan Escudo Fronterizo: Inician excavaciones para construir zanjas en frontera con Perú en Chacalluta

16 mar. 2026 - 11:15 hrs.

A primera hora de este lunes, comenzó el despliegue de maquinaria para la construcción de zanjas en el Complejo Fronterizo Chacalluta, en la frontera entre Chile y Perú, como una de las primeras medidas del "Plan Escudo Fronterizo" del Presidente José Antonio Kast.

El periodista de Meganoticias, Javier Louit, se trasladó hasta la zona para cubrir la implementación de esta medida que busca terminar con la crisis migratoria a través de barreras físicas, digitales y militares.

Comienzan trabajos en Chacalluta

Según contó el comunicador, el pasado viernes comenzó el traslado de camiones y maquinaria del Ejército para preparar el inicio de obras que mandató el Gobierno, junto con el trazado inicial desde la carretera hasta la línea férrea.

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Mientras que esta jornada iniciaron las excavaciones que se deberían extender por 600 metros, entre los hitos 1 y 15 de la frontera con Perú.

El periodista también informó que, hasta el hito 9, ha llegado personal y maquinaria de vialidad resguardada por militares.

Se espera que, a eso de las 15:00 horas, el Presidente Kast, junto a otras autoridades, se hagan presentes en la zona para supervisar los trabajos.

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