Iván Poduje enfrenta a ambientalistas por reconstrucción tras incendios: "Los derivaremos a la justicia"

30 en. 2026 - 12:35 hrs.

El próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, encendió la polémica tras exponer en el seminario "En Tiempos de Resiliencia y Reconstrucción: Desafíos del Desarrollo Urbano y Rural para el Chile de 2050" que organizó la Universidad del Bío-Bío.

En esta instancia, se refirió a la situación de emergencia que se vive en la región, tras los incendios forestales que asolaron comunas como Penco, Tomé y Laja, comparando las tareas de reconstrucción con lo vivido en Viña del Mar dos años atrás.

Polémicas palabras de futuro ministro de Kast

"La instrucción del Presidente (Kast) es: no vamos a aceptar que víctimas de esta catástrofe pasen inviernos sin casa por un árbol protegido, un roedor protegido o un posible hallazgo arqueológico. Y para eso vamos a usar todas las competencias que nos da el estado de catástrofe", indicó.

Mucho Gusto / Mega

"A esas personas (…) que nos paralizan proyectos por una palmera que ni siquiera vamos a sacar o por un belloto, las vamos a derivar a la justicia, y nosotros vamos a seguir adelante con nuestros proyectos".

Sus palabras causaron molestia en uno de los asistentes, que terminó con un tenso cruce entre ambos durante la charla.

La respuesta del Gobierno a los dichos de Poduje

La crítica a la normativa medioambiental de Poduje tuvo reacciones en el actual Gobierno. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, trató de calmar aguas al respecto e indicó que "queremos mantener siempre un buen clima porque necesitamos la colaboración de todos los actores para sacar adelante este proceso".

"Hay autoridades que son oficialistas, hay autoridades que son de oposición, pero finalmente todos tenemos la camiseta de Chile. (...) Lo único que espero es que las próximas autoridades tengan éxito en este proceso", cerró.

Mucho Gusto / Mega

Todo sobre Mucho gusto