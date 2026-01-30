Caída de rayos cerca de casas: Impactantes registros de tormentas eléctricas en pleno verano en el centro-sur

30 en. 2026 - 13:40 hrs.

Seis regiones de nuestro país se han visto afectadas por tormentas eléctricas en pleno verano, las que han sido ampliamente registradas durante la jornada.

"Está centrado desde la parte sur de la región del Maule, provincias de Cauquenes y de Linares, hasta la parte norte de la región de Los Lagos, provincia de Osorno", indicó Alejandro Sepúlveda en Mucho Gusto.

"Han caído muchos rayos, han generado focos de incendios (...) y todo esto se extiende hasta el resto del día", agregó.

Tormentas eléctricas

Rayos en la zona centro-sur

Esto quedó patente en uno de los videos que llegó al matinal, proveniente de Coronel. En este se aprecia cómo un rayo interactúa con la instalación eléctrica de una construcción, lo que genera una pequeña explosión bajo el techo.

Otros muestran actividad eléctrica cerca de árboles, cursos de agua y chimeneas.

Precisamente por esto es que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) envió una alerta temprana preventiva.

"Por tormenta eléctrica en las comunas de Tomé, Penco y Concepción, región del Biobío, Senapred solicita resguardarse y no permanecer a la intemperie. Para reforzar la indicación, Senapred activó mensajería SAE", se comunicó en las redes oficiales del servicio.

¡ATENCIÓN! por tormenta eléctrica en las comunas de Tomé, Penco y Concepción, Región del Biobío, #SENAPRED solicita resguardarse y no permanecer a la intemperie. Para reforzar la indicación, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



RECUERDA actuar con calma, informarte por los canales… pic.twitter.com/6LFbPyI3mO — SENAPRED (@Senapred) January 30, 2026

