Habla en exclusiva abogada de la familia de Narumi Kurosaki: "Zepeda hizo creer a la gente que estaba viva"

18 mar. 2026 - 11:00 hrs.

El caso de la desaparición y presunta muerte de Narumi Kurosaki mantiene a Japón, Chile y Francia pendientes de la resolución del tercer juicio contra Nicolás Zepeda, único imputado por el crimen de su expareja.

Por lo mismo, el periodista del área internacional de Mega Pablo Cuéllar se encuentra en Francia para seguir el paso a paso del caso y logró acceder a una entrevista en exclusiva con Sylvie Galley, abogada de la familia de Narumi Kurosaki.

Precisamente, uno de los detalles más escalofriantes que resurgieron durante este tercer juicio fue que Zepeda tenía acceso a la cuenta de Facebook de la japonesa e ingresó en 57 ocasiones al perfil de la joven.

Mucho Gusto / MEGA

Abogada de familia de Narumi Kurosaki: "Cada pista apunta a él"

En un comienzo, Cuéllar pidió a la profesional que explicara lo que pasó con la cuenta de Facebook de Narumi y lo que hizo Zepeda con esta plataforma.

"La policía hizo una investigación y descubrieron que él estaba revisando permanentemente (la cuenta de Facebook de Narumi); esto indica que él estaba al tanto de todo lo que ella estaba haciendo, de toda la gente que ella veía y, después de su muerte, él siguió utilizándola", expresó, y agregó que "él le hizo creer a la gente que estaba viva para escapar de Francia".

Enseguida, la abogada comentó que para la familia de Narumi, Zepeda es el culpable porque "cada pista, cada cosa apunta a él. No hay otro sospechoso, no hay otro sospechoso. Solo él tenía el móvil para matarla".

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Mucho gusto