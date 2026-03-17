Sin su familia y con testigo clave ausente: Comenzó nuevo juicio a Nicolás Zepeda por caso de Narumi Kurosaki

17 mar. 2026 - 10:30 hrs.

Este martes, Nicolás Zepeda se volvió a sentar en el banquillo de los acusados para enfrentar un nuevo juicio por la desaparición y presunta muerte de su exnovia japonesa, Narumi Kurosaki.

Más de un año después de que la Corte de Casación francesa anulara, por irregularidades procesales en la incorporación de nuevos antecedentes, la sentencia por la que fue condenado a 28 años de cárcel, el chileno volvió a defenderse ante la justicia.

Un equipo de Meganoticias viajó hasta la ciudad de Lyon para estar presente en este tercer proceso, el cual cuenta con un nuevo juez, un nuevo jurado y un nuevo fiscal.

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Testigo clave no llegó a juicio

De acuerdo al periodista Pablo Cuéllar, la familia de Nicolás Zepeda no acudió esta jornada al Tribunal de lo Criminal del Ródano, ya que deberán declarar "en calidad de testigos la próxima semana, y como no pueden estar presentes en la sala, prefirieron viajar la próxima semana".

El comunicador también informó que diversos testigos se ausentaron del juicio, entre ellos uno muy importante, que es Shintaro Obata, amigo de Narumi Kurosaki, que vivía al lado de su pieza y cuyo testimonio había sido muy relevante en los dos primeros juicios.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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