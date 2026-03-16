Este martes comienza tercer juicio contra Nicolás Zepeda por muerte de Narumi Kurosaki

16 mar. 2026 - 12:35 hrs.

El martes 17 de marzo inicia en Francia el tercer juicio contra el chileno Nicolás Zepeda, acusado de la desaparición y presunta muerte de su exnovia Narumi Kurosaki, quien desapareció el 5 de diciembre de 2016.

Los dos juicios anteriores lo declararon culpable y lo condenaron a 28 años de cárcel. Sin embargo, la Corte de Casación francesa ordenó el año pasado un nuevo juicio debido a irregularidades procesales en la incorporación de nuevos antecedentes.

El tercer juicio de Nicolás Zepeda

La fiscalía francesa sostiene una tesis de crimen premeditado, apoyada en un rastro del teléfono celular de Zepeda que lo sitúa en la residencia de la joven, a dos meses de romper con ella.

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La defensa, liderada por el abogado francés Sylvain Cormier, argumenta que no existen pruebas contundentes, sino solo indicios, y que no se ha encontrado el cadáver de Narumi Kurosaki.

El padre de Zepeda viajará a Lyon para ser testigo en este nuevo proceso, que podría tener un fallo a fines de marzo o comienzos de abril.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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