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Accidente en edificio de La Florida: Estructura de 700 kilos cayó desde un segundo piso

  • Por Sebastián Paillafil

Durante la madrugada del pasado domingo, se reportó el desprendimiento de una estructura de cemento de aproximadamente 700 kilos en un edificio de La Florida, Región Metropolitana.

La situación ocurrió cerca de las 03:00 horas, cuando el frontis de un balcón se desprendió y cayó desde el segundo piso de un departamento ubicado en calle Alonso de Ercilla.

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Estructura de 700 kilos cae desde edificio en La Florida

La estructura se precipitó en uno de los accesos principales del edificio, lo que llevó a restringir la circulación de peatones.

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El accidente provocó una justificada preocupación en la comunidad, en especial por el posible desarrollo de nuevas fatigas estructurales de un inmueble de 2018.

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Si bien propietarios y residentes declinaron entregar declaraciones a Mucho Gusto, se dio a conocer que mantienen reuniones con la inmobiliaria, puesto que esta situación se suma a otros conflictos.

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