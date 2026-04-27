Santiago registra su mañana más fría del año: No descartan lluvias para esta jornada

27 abr. 2026 - 08:54 hrs.

Tal como se había pronosticado, este lunes 27 de abril Santiago registró la temperatura más baja en estos cuatro meses que van del año.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, aseveró en Mucho Gusto que, si bien la capital amaneció con cielos despejados, está la probabilidad de precipitaciones.

La mañana más fría en cuatro meses y probabilidad de lluvias

El experto indicó que, de acuerdo a los registros oficiales, la mínima en Santiago fue de 3,8°C a eso de las 6:05 horas.

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Sepúlveda agregó que poco a poco ingresarán nubes, para el mediodía terminar con cielo parcial y en la tarde nublado, y es en ese momento en que aparece la probabilidad de precipitaciones.

"Por la tarde no se descarta que esta noche puedan caer unas gotitas bien locales, pero poco", detalló.

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