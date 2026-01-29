Carabineros investiga radier en la propiedad de Julia Chuñil: Georradar marcó anomalía

29 en. 2026 - 12:35 hrs.

Las pericias para encontrar a Julia Chuñil continúan en la comuna de Máfil, región de Los Ríos. Actualmente, efectivos de Carabineros excavan en un radier que llamó la atención.

Cabe recordar que anteriormente se constató presencia de sangre humana en un machete y hacha halladas en una bodega del domicilio de la mujer desaparecida, aunque no se ha determinado si dichos rastros pertenecen a Chuñil o no.

Radier capta la atención en búsqueda de Julia Chuñil

La capitana Carolina Serrano, jefa de la Sección de Búsqueda de Personas del SEBV, indicó que "ese radier, esa bodega y la cerámica que está instalada, cuando se iniciaron los trabajos en diciembre de 2024 y enero de 2025, hay fotografías que avalan que esa construcción existía, pero no podemos determinar si estaba instalada antes de la desaparición de la señora Julia".

Mucho Gusto / Mega

Gracias a un georradar se constató una irregularidad en el sector de la bodega. "Esa anomalía es la que tenemos que verificar", agregó la capitana Serrano.

Además, en el sitio cuentan con un entomólogo forense, quien explicó al matinal que "a través de los insectos podemos ubicar cadáveres en confinamiento, enterrados, con insectos voladores y caminadores que son necrófagos. (...) Este tipo de especialidad científica ha sido utilizada en diferentes casos a nivel nacional como el caso de Fernanda Maciel donde, a través de un enjambre de insectos voladores, se pudo orientar dónde estaba la joven enterrada".

En tanto, la fiscal a cargo del caso, Tatiana Esquivel, precisó que este radier es "un lugar de interés porque es una construcción que está inserta en el domicilio de doña Julia Chuñil, eso es lo principal. En este rastreo en el lugar nos hemos ido asesorando con maquinaria especializada, ya que reconocemos que no es fácil buscar en una extensión territorial tan densa y extensa como es el lugar donde nos encontramos".

