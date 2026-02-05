Vacaciones baja amenaza: Delincuentes estudian a veraneantes y atacan cuando dejan cabañas solas en el litoral

05 feb. 2026 - 12:20 hrs.

Las vacaciones son el momento más esperado por las familias, sin embargo, para muchas terminan de la peor manera. Los delincuentes, que también se trasladaban a las playas del litoral central, aprovechan que veraneantes salen a recorrer para ingresar a las cabañas y robarles sus pertenencias.

Esto ocurre, por ejemplo, en el sector de El Canelo, en la comuna de Algarrobo, donde los antisociales estudian a sus víctimas para así aprovechar cuando dejan las casas solas.

Robo a cabañas en el litoral central

Vecinos del sector de Las Petras acusan que esto se ha convertido en un verdadero problema, puesto que todas las semanas se reporta por lo menos un robo a visitantes, o a quienes poseen una segunda vivienda. Incluso, plantean que utilizan como "centro de operaciones" el bosque que separa El Quisco con Algarrobo

Mega

En ese sentido, no han sido pocos los que han instalado sistemas de seguridad para protegerse de los delincuentes. Este es el caso de Braulio, un vecino que sabía que era objetivo de robo, por lo mismo, puso una alarma que hizo escapar al ladrón que ya, una semana antes, había ingresado a su vivienda.

Desde la municipalidad reconocen que la dotación policial no es suficiente para la demanda que hay en la zona durante la época estival, por lo que solicitaron refuerzos a las autoridades pertinentes.

