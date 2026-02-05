"Hay que remojarlo...": El divertido comentario de José Antonio Neme que desató risas en Mucho Gusto

05 feb. 2026 - 10:50 hrs.

José Antonio Neme sacó carcajadas esta mañana en Mucho Gusto, luego de un deslenguado comentario que dejó sorprendidos a todos.

Todo ocurrió cuando el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregaba su pronóstico del tiempo para la zona central del país.

El deslenguado comentario de Neme

En eso, el comunicador debía dar paso a la información sobre la restricción en las playas por la fragata portuguesa, sin embargo, decidió tomarse una licencia y sacar su lado más lúdico.

Y es que aseguró que hay preocupación por lo que ocurre en el océano, especialmente por el cochayuyo, el cual, comentó, es su favorito.

"El cochayuyo hay que remojarlo a veces… pero antes de cocinarlo", dijo José Antonio Neme, provocando risas en el equipo del matinal.

