Amplían alerta por fragata portuguesa en litoral central: Estas son las playas con prohibición de baño

05 feb. 2026 - 10:15 hrs.

Debido a la presencia de la fragata portuguesa, la autoridad sanitaria determinó ampliar la prohibición de baño y actividades recreativas en más playas del litoral central, en la región de Valparaíso.

Según informó la Seremi de Salud de la región de Valparaíso, esta medida adicional rige específicamente para las playas Los Corsarios y Punta de Tralca, en El Quisco.

Prohibición de baño en playas por fragata portuguesa

Recordemos que el miércoles pasado, la autoridad adoptó la prohibición para todas las playas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo.

Mega

El capitán de corbeta Sergio Sánchez, del puerto de Algarrobo, explicó en Mucho Gusto que, pese a la resolución que adoptó la Seremi, no está prohibida la concurrencia a la playa. En ese sentido, recalcó la importancia del autocuidado de los visitantes.

La autoridad marítima indicó que quienes no acatan la restricción se arriesgan a ser fiscalizados y a un posterior sumario sanitario, así como también a ser citados por la fiscalía local.

