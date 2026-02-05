Pagó 15 mil dólares de fianza y fue nuevamente arrestado: El drama de chileno detenido por ICE en EEUU

05 feb. 2026 - 11:35 hrs.

En las últimas horas se dio a conocer la detención de otro chileno por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE).

Se trata de Renato Andrade, quien lleva más de 12 años viviendo en el país norteamericano, no cuenta con antecedentes penales y está solicitando la ciudadanía estadounidense.

Trámite mal informado dejó detenido a chileno

De acuerdo con la información recabada por Mucho Gusto, el connacional fue notificado porque su lancha no cumplía con ciertos permisos regulatorios. Al momento de efectuar el pago correspondiente, fue detenido por no mantener un estatus legal.

Una vez aprehendido, un juez determinó que podía quedar en libertad bajo una fianza de 15 mil dólares, los cuales fueron pagados prontamente. Pero en el instante en que va a buscar el documento de pago, un error administrativo hizo que fuera nuevamente detenido.

Y es que no se habría informado oportunamente su pago y en el sistema estadounidense continuaba con una orden de detención vigente.

En conversación con Univisión, Renato contó que "me faltaba un documento que era el reporte de la policía. En la estación de policía se me quedaron mirando y yo dije: 'Ya, me van a arrestar'".

