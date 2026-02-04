Joven músico chileno fue detenido por el ICE en Estados Unidos: Se encuentra en la prisión Alligator Alcatraz

04 feb. 2026 - 09:49 hrs.

Una dramática situación vive Kevin Carvajal Sotomayor, chileno detenido por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE, en inglés) en Miami, por lo que se encuentra recluido en la prisión conocida como "Alligator Alcatraz".

Kevin es un chileno de 26 años, oriundo de Osorno, que se desempeña como músico, por lo que viajó a Estados Unidos para ser parte de algunos eventos, adquiriendo la visa Waiver que le permitía estar tres meses en dicho país.

Sin embargo, el joven decidió quedarse más tiempo de lo permitido mientras solicitaba una nueva visa, pero fue detenido en un control vehicular, donde se dieron cuenta que él no tenía los permisos al día, incluido sus papeles migratorios.

"Esa cárcel (Alligator Alcatraz) está especializada en migrantes con situación irregular. La detención fue en Miami, él estaba en un auto con su pareja y, finalmente, su pareja al parecer es deportada de inmediato o ella pide ser deportada de inmediato", expresó la periodista Florencia Vial en el Mucho Gusto.

Asimismo, Florencia explicó que la madre del joven habló y dijo que su hijo se había puesto a disposición para ser deportado de inmediato. No obstante, decidieron trasladarlo a esta cárcel de alta seguridad sin total justificación.

"La gran discusión en Estados Unidos no tiene que ver solo con la conducta de los agentes del ICE a partir de lo que pasó en Minneapolis, sino que con la arbitrariedad. O sea, te toman, está bien, estás de manera irregular, te pueden deportar, pero lo que se señala es que no se sabe bien bajo qué criterio y cuál es el marco, porqué no a todos les pasa igual, a uno lo mandan al aeropuerto y lo despachan, a otro lo detienen, a otro lo detienen en una cárcel local, a otro lo llevan a Alcatraz", comentó Neme.

Por otra parte, Karen Doggenweiler afirmó que al parecer al joven se le dio la opción de la autodeportación a los dos días de la detención, pero luego le dijeron que no era candidato para esto por ser chileno y por haber ingresado con la visa Waiver.

