"Nos están atacando": Lanzan piedras y botellas a equipo de Mucho Gusto durante operativo en Meiggs

04 feb. 2026 - 10:45 hrs.

Un tenso momento vivió un equipo de Mucho Gusto, luego de ser atacado con piedras y botellas por un grupo de ambulantes en el Barrio Meiggs.

Todo comenzó cuando el periodista Roberto Saa avanzó junto a personal de Carabineros por calles del sector sur del mencionado barrio. En ese momento, se vio acorralado por vendedores informales, quienes comenzaron a lanzar objetos contundentes.

Ataque a equipo de Mucho Gusto

"Cuidado que nos están atacando (...) Cuidado por acá (...) Cuidado porque habían unos tipos que estaban (...) Nos vamos a mover rápidamente porque por atrás también tenemos complicaciones", contó angustiado el comunicador durante el despacho en vivo.

Mega

Mientras el equipo se alejaba, el dron mostraba desde el aire el despliegue de personal policial y el movimiento de ambulantes.

Posterior al ataque, Saa comentó que fue un momento complejo para todos los equipos de prensa que estaban presentes, "porque los piquetes de policías estaban sacando a estos ambulantes que se enfrentaron con palos y piedras. Pero en la medida que iban avanzando, otros se iban quedando en calles aledañas"

"En un momento, tuvimos a estos ambulantes por delante de Carabineros y por detrás de nosotros, y nos empezaron a tirar piedras y botellas", agregó el periodista.

