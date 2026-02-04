"La gente decente es la minoría": Neme estalla tras incidentes de ambulantes en Barrio Meiggs

04 feb. 2026 - 11:15 hrs.

José Antonio Neme tuvo un furioso descargo por los incidentes registrados en una nueva jornada de desalojo de toldos azules en el Barrio Meiggs, Región Metropolitana.

El comunicador aseguró que no está la capacidad de discernir "a 20 mafiosos chinos del artesano, a la señora amorosa, y entre medio (están) Los Espartanos y los del Tren de Aragua. No se puede".

El descargo de Neme por incidentes en Meiggs

A su juicio, el mencionado barrio "es una zona que fue tomada y fue colonizada por criminalidad transnacional. Entonces, si usted quiere trabajar y no quiere ser comparado o sentenciado como un criminal, va a tener que salir de ahí, no hay otra posibilidad".

Mega

Dijo que si bien algunos pueden considerar que no se debe generalizar, afirmó que "el agua está muy turbia, y yo no puedo sacar al único, a la única estrellita de mar que hay entre medio de toda la cochinada (...) Si usted no quiere ser perseguido ni sindicado como un criminal, salga del lugar donde están los criminales".

Posteriormente, aseguró que muchos pueden estar en desacuerdo con su opinión, pero "uno no puede entrar a la basura pensando que va a encontrar un brillante o una esmeralda", y que si bien le puede creer a quienes se califican como decentes y que cuyo deseo es trabajar, "están metidos en una cloaca".

"Si usted no quiere ser tildado o brandeado (etiquetado) como un criminal, bueno, salga del lugar donde están los criminales y permita que la gente limpie ese lugar", agregó José Antonio Neme.

Por último, reiteró que la moral nacional es no generalizar, pero "yo diría que la mafia china, la mafia de Los Espartanos y del Tren de Aragua es bastante general, y la gente decente es la minoría, porque dejaron la cagada en Meiggs".

