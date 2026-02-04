Con spray y pintura: Ambulantes se desplazan y remarcan espacios a solo cuadras de Barrio Meiggs

04 feb. 2026 - 12:25 hrs.

Con spray de color blanco, negro e incluso rojo, comerciantes ambulantes marcaron sus nombres y apodos para designar el espacio con el que buscan quedarse para vender sus productos en los alrededores del Barrio Meiggs.

El hecho ocurrió durante el desarrollo de la tercera etapa de recuperación del mencionado barrio, donde personal municipal de la comuna de Santiago y Carabineros realizó el desalojo de toldos azules.

Ambulantes buscan reinstalarse a cuadras de Meiggs

Ante esto, vendedores ilegales se trasladaron a las calles aledañas, más cercanas al Barrio Universitario, donde comenzaron a marcar para reinstalarse.

Mega

Justamente, el dron del equipo de Mucho Gusto captó el momento en que, con spray de diferentes colores, comenzaron a autodesignarse lugares en la vía pública.

Demarcaciones que se prolongaron durante toda la mañana de este miércoles, a solo cuadras del sector intervenido.

Todo sobre Mucho gusto