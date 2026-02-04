Ambulantes marcan hasta paraderos en Meiggs: Algunos duermen en la calle para cuidar toldos azules

04 feb. 2026 - 11:55 hrs.

El equipo de Mucho Gusto logró captar imágenes exclusivas que muestran a algunos comerciantes ambulantes durmiendo en la calle para cuidar sus espacios y toldos azules, en el Barrio Meiggs.

Los videos, registrados durante la madrugada de este miércoles, dieron cuenta de un grupo importante de personas que utilizaron cartones y mantas para pernoctar en la vía pública, para resguardar los espacios marcados con nombre, apellidos y apodos.

Marcan espacios para instalar toldos azules

Asimismo, el periodista Karim Butte evidenció el movimiento que realizaron ambulantes hacia el sector sur del mencionado barrio, donde marcaron con pintura los espacios para instalar toldos azules.

Mega

Se trata de la intersección de calles Toesca con San Alfonso, donde los vendedores informales marcaron sus lugares en plena vía e incluso sobre un paradero del transporte público.

"Aquí hay un lugar que dice 'tía Pole' y está justo donde está el paradero de buses, y este tiene una demarcación (...) Toda la calle está igual", contó el comunicador.

