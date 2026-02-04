Habla pareja de músico chileno detenido por ICE: "El proceso en que estábamos sí nos permitía vivir en EEUU"

04 feb. 2026 - 11:25 hrs.

Karen Ojeda, pareja de Kevin Carvajal, chileno detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en Estados Unidos, habló con Mucho Gusto sobre la dramática situación que está viviendo su pololo.

Precisamente, tras ser capturado por los agentes del ICE en Miami fue trasladado hasta la cárcel "Alligator Alcatraz" de alta seguridad.

La mujer explicó que ella desconoce por qué a su pareja lo detuvieron, mientras que a ella la deportaron de inmediato, ya que ambos ingresaron con visa Waiver al país norteamericano.

Mucho Gusto / MEGA

Habla pareja de músico chileno detenido por ICE

En medio de este proceso de caducación de la visa Waiver, Karen afirmó que ellos habían iniciado un trámite legal para tener permiso de trabajo, registro social y licencia de conducir.

Asimismo, recalcó que Kevin tenía un permiso de trabajo vigente, por lo que la reacción de los agentes del ICE se debe a un estado de "inconcluso" en el sistema, ya que el proceso se estaba llevando a cabo, pero no estaba completado.

"Es que el proceso en el que nosotros estábamos sí nos permitía vivir (en EEUU), simplemente nosotros estábamos esperando que la Corte fallara a nuestro favor", expresó la joven.

En esa línea, Karen aseguró que "íbamos manejando, bueno, él iba conduciendo y nos solicitaron nuestra licencia de conducir que estaba en norma, nuestros papeles, nuestro pasaporte, y cuando no pudimos proporcionar nuestros papeles nos arrestaron, nos pusieron las esposas, nos subieron a la patrulla y nos condujeron al primer recinto penitenciario".

"En cuanto nos arrestaron, nos separaron, a él lo enviaron con los hombres y a mí con las mujeres", afirmó Karen, y añadió que de inmediato les dieron la opción de autodeportarse y la iban a tomar porque lo tenían acordado, pero a él finalmente no lo dejaron, según su opinión, por ser hombre y chileno.

La joven comentó que ella ha podido conversar todos los días con su pareja y se encuentra en buen estado, ya que al parecer les proporcionan todo lo necesario, pero le preocupa demasiado cómo Kevin va a soportar este tiempo en "Alligator Alcatraz".

De igual forma, la madre de Kevin declaró que ella está "muy mal, deprimida, angustiada, el saber que todos los días mi hijo está encerrado en esa cárcel, lo encuentro injusto porque es un chico bueno que fue a hacer música allá. Que ese presidente (Donald Trump) se ponga la mano en el corazón y se dé cuenta que no todos son delincuentes... Mi hijo sí cometió un error, ahora está consciente que no lo va a volver a hacer".

