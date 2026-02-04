Anuncian probabilidad de lluvia para este miércoles en la Región Metropolitana: Revisa a qué hora

04 feb. 2026 - 09:00 hrs.

La mañana de este miércoles 4 de febrero, el periodista especializado en meteorología Alejandro Sepúlveda confirmó que en la tarde existe la probabilidad de lluvia para la Región Metropolitana.

Precisamente, la lluvia está muy reciente en la memoria colectiva de los santiaguinos, ya que este fin de semana se vivió una inesperada tormenta eléctrica que dejó estragos en varias comunas del Gran Santiago.

Por lo mismo, Sepúlveda afirmó que en esta ocasión existen probabilidades de lluvia y pasó a explicar lo que ocurre.

Probabilidades de lluvia en la Región Metropolitana

El periodista especializado en meteorología partió diciendo que "está la probabilidad esta tarde después de las 16, 17 horas, que se active otra vez la nubosidad en cordillera, precordillera y algo pueda salpicar los valles, incluso con otros añadidos".

Dicho esto, comentó que "hoy va a llegar la temperatura máxima temprano, 4 de la tarde deberíamos estar a las 29°, pero a partir del medio día vamos a ver unas nubes grandes como algodones de azúcar en la cordillera, y tipo 5 o 6 de la tarde aparece la probabilidad de precipitaciones no solo en la cordillera o pre cordillera, sino que en zonas del Gran Santiago".

Enseguida, Sepúlveda comentó que este clima "tropical" de Santiago se debe, en parte, a la influencia de humedad que está desde Argentina ingresando a Chile por un sistema frontal que trae esto y contrastes térmicos.

"Viene un sistema frontal, que está dejando precipitaciones en el sur, con aire sur polar para ser verano, y no es que vaya a hacer heladas, pero trae frío. Nosotros tenemos calor y ese contraste térmico, aire caliente con aire frío producen estas inestabilidades", aseguró.

Asimismo, recalcó que la probabilidad de lluvias en las zonas del Gran Santiago que son habitadas son Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y Pirque.

