Ambulantes levantan barricadas y se enfrentan a Carabineros tras nuevo operativo en Meiggs

04 feb. 2026 - 10:07 hrs.

Un complejo escenario se registra desde las primeras horas de este miércoles durante el desarrollo de la tercera etapa de recuperación del Barrio Meiggs, en la comuna de Santiago.

Al sur del mencionado barrio, comerciantes ambulantes han levantado barricadas incendiarias y protagonizado enfrentamientos entre ellos, en el marco de una lucha territorial.

Tensión durante operativo en Meiggs

Precisamente, los vendedores informales se movieron a calles aledañas como Conferencia y Toesca, y marcaron veredas para instalar allí sus toldos azules. Esto tuvo reacción inmediata por parte de otro grupo de comerciantes, iniciándose así una disputa.

Lo anterior, obligó el despliegue de fuerzas especiales de Carabineros, quienes han requerido de la entrada del carro lanzagases y carro lanzaaguas.

El periodista de Mucho Gusto presente en la zona, Roberto Saa, calificó la situación como una verdadera "batalla campal", en primera instancia entre ambulantes, y luego entre estos y personal policial.

