Imágenes muestran calles de Meiggs repletas de escombros y basura tras desalojo de toldos azules

04 feb. 2026 - 13:35 hrs.

Tras los amplios operativos realizados durante este martes y miércoles en el Barrio Meiggs, en el límite entre las comunas de Estación Central y Santiago, una gran cantidad de desechos quedaron en plena vía pública.

Según detalló el periodista de Mucho Gusto, Julio Ahumada, los escombros corresponden a toldos, material metálico, telas y elementos que se vendían en el sector.

Calles de Meiggs llenas de basura y escombros

Precisamente, la cámara del equipo matinal dio muestra de los desechos acumulados en calle Grajales, una de las tantas que fue intervenida por las autoridades.

Mega

En dicho lugar, se desplegó maquinaria pesada para remover la basura y escombros junto con camiones recolectores para el retiro.

La limpieza de las calles pareciera no ser inmediata, puesto que los diversos elementos que fueron dejados en la vía pública hacen ver el arduo trabajo que tendrán que realizar.

Todo sobre Mucho gusto