"¿De qué van a vivir?": Comerciante establecida se cuadra con ambulantes tras desalojo en Barrio Meiggs

04 feb. 2026 - 13:30 hrs.

Una serie de disturbios se registraron durante la mañana de este miércoles en el Barrio Meiggs, luego de la intervención de las autoridades contra los toldos azules.

El operativo obligó al desplazamiento de los comerciantes ambulantes que, a solo cuadras del mencionado barrio, se autodesignaron espacios para reinstalarse.

Comerciante reacciona a desalojo de ambulantes

La situación provocó la reacción del resto de comerciantes establecidos, quienes aseguraron que el procedimiento debió realizarse muchos años atrás. Este fue el caso de Leonor, quien cuenta con un permiso precario para instalarse en la intersección de Alameda con Unión Latinoamericana.

La mujer comentó que ahora ya es tarde para este tipo de intervenciones, puesto que "la gente necesita trabajar". Sobre la misma, dijo ponerse en el lugar de los ambulantes, ya que por años estuvo en la misma posición.

Aseguró que quienes fueron expulsados volverán a instalarse en un nuevo sector porque "el que tiene que darle de comer a su familia lo va a hacer, ¿de qué va a vivir? Si de esto vivimos".

