Alertan golpe de calor para este fin de semana en la zona central: Este día se llegará a los 37 °C en Santiago

05 feb. 2026 - 09:02 hrs.

Luego de dos semanas preocupados por las tormentas eléctricas y lluvias, vuelve el tiempo de verano, el cual estuvo presente en gran parte de enero, con un golpe de calor.

Según explicó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, este jueves será de transición en la zona central, en el cual se despiden las últimas nubes en la zona centro-sur y con las últimas precipitaciones en los sectores precordilleranos.

Golpe de calor en la zona central

Precisamente, esta jornada se marca el primer día con 30 grados nuevamente en los valles de la zona central. Sin embargo, mañana viernes comienza a ponerse más bravo, cuando los registros ronden los 33 °C en Santiago, aunque habrá sectores en la Región Metropolitana que van a llegar a 35 °C.

Mega

Pero mucha atención, porque esta no será la tarde más cálida del fin de semana, sino que será el sábado, cuando se registren 37 grados a la sombra en la Región Metropolitana, y 34 grados en el centro de Santiago.

Sepúlveda destacó que, entonces, "entre viernes y sábado se concreta este golpe de calor" en la zona central.

