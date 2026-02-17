"Esos carteles ordinarios": Neme explota en vivo por insólita señalización en Playa Montemar
Una polémica envuelve a la Playa Montemar de Concón, un lugar declarado de conservación marítima que, en las últimas semanas, se ha visto invadido por indeseados visitantes.
Al no ser un espacio de recreación, el paso de bañistas está estrictamente prohibido, algo que está señalado en rudimentarios carteles de cartón marcados con plumón.
José Antonio Neme cuestiona señaléticas en playa
Precisamente, este aspecto fue el que criticó fuertemente José Antonio Neme en Mucho Gusto, quien cuestionó que no existan carteles formales, algo que demostraría un abandono de la política pública local.
"Lo que no entiendo son esos carteles ordinarios, perdón que lo diga de esta manera, pero es lo que yo veo", indicó.
En esa misma línea, planteó que "si efectivamente es un lugar de conservación, si efectivamente es un lugar de protección, si hay que combatir a gente inconsciente, tiene que ser de una manera al menos formal, pero no con un cartel que puso una persona amorosa, que se le ocurrió cortar una caja y escribir con un crayón 'cuidado con las aves'".Ir a la siguiente nota
En eso, Neme apuntó que se esperaría una política pública, al menos desde el punto de vista local, como "un cartel formal, una señalética, una multa asociada, como cuando a uno le advierten que estacionarse en un lugar que no corresponde es riesgo de multa de tránsito".
