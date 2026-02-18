Portón genera una "guerra" entre vecinos en Lampa: Denuncian bomba molotov y corona de flores como amenaza

18 feb. 2026 - 11:20 hrs.

Una polémica surge en Lampa, en la Región Metropolitana, con un portón que está generando bastantes problemas entre los vecinos de un sector, el cual quedó intransitable.

En un reportaje emitido por Mucho Gusto se reveló que un camino de servicio, que era ocupado para salir y entrar de sus parcelas, fue llenado de tierra, se hizo una zanja y se instalaron dos grandes portones por parte de los vecinos colindantes.

"El único acceso que nosotros tenemos para salir ahora es la carretera, la 5 Norte. Entonces para la gente que tiene vehículo no es ningún problema, pero para la gente que transita a pie, ahí está el gran problema", expresó Walter, uno de los vecinos afectados.

Portón impide libre acceso en comunidad de Lampa

Son más de 40 familias las afectadas, desde hace dos semanas, cuando los vecinos colindantes decidieron cerrar ese camino alegando que fueron víctimas de robos, malos tratos y exceso de velocidad por parte de algunas personas de la comunidad.

Y es que no solo es un simple cierre de camino, ya que a los vecinos los deja sin acceso al agua potable y obligados a una caminata de más de 50 minutos para llegar a Batuco, mientras que los que pueden ingresar en vehículo deben pagar peaje y recorrer unos kilómetros extras, por lo que tareas simples como ir a comprar el pan termina costando más de 5 mil pesos.

Asimismo, los furgones escolares no podrán ingresar al sector, por lo que los vecinos se han organizado para comenzar a trasladar a sus niños.

Sin embargo, Leslia, propietaria del terreno, mencionó que este camino era de tránsito, pero esto se acabó cuando los denunciantes, presuntamente, comenzaron a realizar actos delictuales como romper cámaras de seguridad, robaron los portones, lanzaron una bomba molotov e incluso habrían dejado una corona de flores, como forma de amenaza, en una de la casa de los vecinos.

Cabe destacar que la Municipalidad de Lampa afirmó que según la Dirección de Obras Municipales y el Conservador de Bienes Raíces, las Parcelas N°34 y N°39 son terrenos privados que cuentan con accesos independientes a un Bien Nacional de Uso Público, al mismo tiempo que las vías interiores existentes corresponden a servidumbres de carácter privado.

