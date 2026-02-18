Disputa por portón que impide libre tránsito en Lampa: Dueño del terreno y vecinos enfrentan sus argumentos

18 feb. 2026 - 12:00 hrs.

La mañana de este miércoles, Roberto Saa se trasladó hasta Lampa, en la Región Metropolitana, donde un grupo de vecinos alega que se instaló un portón de forma ilegal y que les impide el tránsito libre.

A través de un reportaje de Mucho Gusto, los vecinos manifestaron su molestia con esta situación, ya que esta los obliga a pasar por una ruta y pagar peaje hasta para actividades simples como ir a comprar pan, además de dejarlos sin un paso habilitado, quedando a más de 50 minutos a pie de los centros de abastecimiento más cercanos.

Sin embargo, Héctor Troncoso, propietario del terreno y que decidió instalar el portón, argumenta que esto fue justificado al estar en su parcela, además por la ocurrencia de presuntos hechos delictuales por parte de sus vecinos.

Disputa por portón en Lampa

Precisamente, Troncoco afirmó que la instalación del portón fue una decisión de él porque en un principio, "cuando yo compré esta parcela, efectivamente, la gente de la parcela 39 pasaba por este espacio de mi parcela y, en ese momento, me encontré con Manuel Moreno, que es uno de los residentes y dueños originales de la 39 que lotearon y vendieron, y me dijo que les daban permiso de paso por ahí, y yo le dije que no tenía ningún problema".

Esto se mantuvo así por aproximadamente 8 a 10 años, hasta que decidió poner un portón para controlar el paso de quienes circulan por ahí.

Afirmó que se envió una carta a los vecinos donde se les pedía $3.000 por familia para la mantención y operación del portón, ya que ocupa electricidad. Sin embargo, Walter, representante de los vecinos, tomó esta carta y se negó a pagar, siendo seguido por el resto.

Mucho Gusto / MEGA

De aquí en más, según Troncoso, comenzaron los problemas, sobre todo cuando se echó abajo el portón con un camión. No obstante, Walter aseguró que nunca llamaron a los vecinos a una asamblea o llegar a un acuerdo para aceptar lo que estaba en la carta.

Asimismo, recalcó que el terreno por donde pasa el camino tiene 23 dueños, los que tenían que aceptar la instalación de este portón, pero esto no fue así. Por ahora, esta disputa está en manos de la justicia, que deberá determinar cómo se zanja esta situación.

Todo sobre Mucho gusto