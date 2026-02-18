Tragedia en Valparaíso: Viento botó árbol de gran tamaño en un parque y ocasionó muerte de joven de 27 años

18 feb. 2026 - 10:00 hrs.

Una lamentable noticia llegó desde Valparaíso, luego de que un joven de 27 años falleciera tras ser impactado por un árbol que cayó sobre él.

El periodista Igor Ibarra expresó en Mucho Gusto que los hechos ocurrieron este martes 17 de febrero, cerca de las 18:30 horas, en el Parque Italia de Valparaíso cuando un fuerte viento azotaba a la zona.

Árbol provocó muerte de joven en Valparaíso

"El árbol estaba en este lugar, un árbol de gran tamaño, de un tronco bastante importante y el viento lo sacó de cuajo e incluso la municipalidad tuvo que tapar todo esto, en donde había un gran forado y cayó hacia el otro sector, al lado derecho donde se encontraba el joven de 27 años", comentó.

Ibarra comentó que el joven había terminado su turno de trabajo en el mall y pasó a relajarse un momento a la plaza, cuando el árbol cayó sobre él.

Asimismo, se mencionó que también había un grupo de skaters practicando su deporte, pero uno de ellos no alcanzó a escapar a tiempo y terminó con una fractura en una de sus piernas.

Por su parte, los vecinos del sector alegaron que la Municipalidad de Valparaíso no hizo la mantención correspondiente de los árboles, ya que todos son muy antiguos, por lo que era cosa de tiempo que un viento los botara y ocasionara una tragedia.

