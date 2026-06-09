¿Terminarían un romance para ganar? Candidatas a Miss Universo Chile responden directas preguntas en LHDJ

09 jun. 2026 - 17:45 hrs.

Este martes, el set del programa La Hora de Jugar se transformó en el escenario de un intenso y revelador debate sobre los certámenes de belleza actuales.

Siete candidatas a la corona de Miss Universo Chile 2026 visitaron el espacio televisivo y, en una dinámica conducida por el animador Francisco Puelles, se enfrentaron a preguntas al azar que abordaron desde la presión por cirugías estéticas hasta la veracidad de la rivalidad "detrás de cámaras".

La primera en participar fue Mariane Kiss, Miss Los Ángeles, quien fue consultada sobre si cedería ante la exigencia de un mánager para realizarse múltiples cirugías con tal de asegurar la corona. "Alguna cirugía que yo no considere que está acorde con mi cuerpo o que va a futuro a traer algo no tan bueno en mí... la verdad es que yo soy súper segura de mi cuerpo. Y no lo haría por ganar una corona, no", afirmó tajante.

La Hora de Jugar / Mega

En esa misma línea, Krishna Sandoval, Miss Temuco, abordó la vigencia del certamen en los tiempos actuales y si existe un doble discurso respecto al opinar sobre el cuerpo ajeno. "Los certámenes llevan muchos años realizándose, sin embargo, creo que cada año se va actualizando", explicó Sandoval, agregando que, bajo su criterio, "hoy en día el físico no es el factor más importante. De hecho, creo que en muchos países ha pasado a un segundo plano".

Por su parte, Dominga López, Miss Viña del Mar, respondió si la amistad entre las candidatas solo es una fachada: "Bueno, la verdad, este es mi primer certamen, así que es mi primera experiencia... no podría hablar de una experiencia general".

Por el contrario, al hablar de favoritismos o privilegios por el apellido, Pía Ramírez, Miss Calama, defendió la interna del concurso actual: "Yo pienso que no. No hay discriminación en apellidos, no hay trato distinto dependiendo de los contactos. Yo he visto que todo ha sido súper transparente, viviendo lo de aquí dentro del certamen".

Amor, redes sociales y citas

La encrucijada entre el éxito profesional y la vida en pareja la vivió Lindsay Cornejo, Miss Chillán, a quien se le preguntó si postergaría al "amor de su vida" por un año si la organización se lo exigiera. La representante chillaneja admitió que actualmente está pololeando y que es un tema conversado con su pareja. Para graficar su respuesta, puso como ejemplo que, en un escenario hipotético como entrar a un reality show, su actual relación terminaría.

En el plano de las citas, Martina Avendaño, Miss Talca, destacó que su "arma secreta" en un primer encuentro dista mucho de las pasarelas. "Es muy importante ser tú misma, que te conozca... es muy importante mostrarte tal cual eres, con defectos y todo", reflexionó.

Además, Carla González, Miss Peñalolén, fue consultada sobre si ha recibido mensajes directos coquetos de futbolistas o actores desde que ingresó al concurso. Entre risas, la candidata descartó situaciones incómodas: "Mensajes subidos de tono no, siempre te mandan un fueguito", confesó.

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