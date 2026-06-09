Flavia Medina explica el procedimiento estético que se hizo en su rostro: "No se trata de verme perfecta"

09 jun. 2026 - 15:20 hrs.

Los seguidores de Flavia Medina saben que está centrada en el crecimiento de su hija Helena -fruto de su matrimonio con Leo Opazo- y de promover en sus redes la crianza con respeto y conexión.

Pero en esta ocasión compartió algo distinto, un registro de su paso por un centro estético al que decidió ir tras tres años de maternidad. La modelo argentina reflexionó sobre cómo las madres priorizan a sus hijos y se van dejando a sí mismas "para después".

El tratamiento estético de Flavia Medina

"Hoy les comparto algo que tenía muchas ganas de hacer. ¿Te harías un tratamiento para estimular colágeno?", preguntó Flavia Medina a sus fans en sus historias de Instagram.

"Estoy comenzando un tratamiento pensado para mejorar la calidad de mi piel, estimular colágeno y cuidar mi rostro de forma natural", detalló en otra historia donde se la ve en medio de un procedimiento. Luego, hizo una aclaratoria.

Instagram @flaviamedina__/

"Muchas veces pensamos que la medicina estética se trata de cambiar rasgos. Yo busco algo diferente: regenerar, prevenir, cuidar mi piel a largo plazo", puntualizó, para luego enumerar los métodos que le practicaron.

"Los cambios son progresivos, así que les voy a ir mostrando todo el proceso", prometió.

Finalmente, la ex chica reality entregó unas palabras sobre amor propio. "Las mamás solemos cuidar a todos antes que a nosotras mismas. Esto no se trata de verme perfecta. Se trata de regalarme un momento de cuidado y sentirme bien conmigo", escribió.

Instagram @flaviamedina__/

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