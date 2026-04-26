"Han mezclado cosas": El diagnóstico de Paola Troncoso al bajo rating de programas de humor en la TV

26 abr. 2026 - 11:07 hrs.

Paola Troncoso y Patricio Fuentes se refirieron en Only Friends al bajo rendimiento en rating que han tenido los programas de humor en la televisión chilena, a diferencia de Detrás del Muro que, desde su regreso a Mega, ha liderado la sintonía.

Precisamente, fue José Antonio Neme quien les planteó la pregunta: "¿Por qué a los demás programas de humor de la TV chilena no les va bien?".

Paola Troncoso se sincera sobre por qué programas de humor de otros canales no son exitosos

Al respecto, la actriz detrás de la "Polilla" y la "Chofi" apuntó que las otras apuestas televisivas no definen su línea, sino que más bien mezclan diferentes estilos que terminan por confundir a la audiencia.

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"Quizá les ha costado un poco más a otros programas de otros canales porque han mezclado cosas, no se han decidido por dónde va la línea", indicó.

"Si van a hacer stand up, entonces pongan standuperos; si van a hacer sketch, entonces tienen que ser actores que puedan hacer la comedia, pero como está todo mezclado, siento que no alcanzan como la perfección en ninguna de las dos áreas", agregó.

Por su parte, Pato Fuentes apuntó al fiato que puede haber en los equipos de trabajo, puesto que ellos, como Detrás del Muro, llevan años juntos y ya se conocen a la perfección.

"También tiene que ver mucho con el feeling, el fiato. Nosotros llevamos muchos años juntos. Nos conocemos al revés y al derecho, sabemos lo que puede dar cada uno. Somos como un equipo de fútbol", concluyó.

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