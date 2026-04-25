Belén Mora y su percance tras aplicarse una crema en el rostro: "Ya está más deshinchado"

25 abr. 2026 - 11:05 hrs.

Los productos de skincare pueden ser grandes aliados, pero su variedad de compuestos activos exige elegir con cuidado lo que se aplica en la piel. Así lo aprendió recientemente Belén Mora.

A través de una de sus historias de Instagram, la actriz y comediante compartió el percance que vivió al usar en su rostro la muestra de una crema que le ofrecieron en una farmacia.

Percance de Belenaza con una crema

Según relató, todo comenzó cuando fue a comprar la leche de su hijo Damian. En la farmacia, una promotora le ofreció probar una crema con vitamina C y ácido tranexámico. “Yo me la eché y dije: ‘Uy, qué rica, muchas gracias’”, contó Belén Mora.

Instagram @belenaza_

Sin embargo, su piel no reaccionó bien. “Al parecer, mi piel generó una reacción alérgica al ácido tranexámico”, añadió.

En su registro, Mora mostró cómo la zona de los pómulos aún se mantenía con la piel ligeramente inflamada. A pesar del susto, admitió que su rostro "ya está harto más deshinchado".

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