El tenso momento de Tanza Varela en México: "Primero tallaba armas a mano y luego las he hecho en resina"

25 abr. 2026 - 11:30 hrs.

En el año 2014, Tanza Varela tomó la decisión de armar sus maletas e iniciar una nueva vida en México, lejos de la farándula y de las cámaras. Por temas familiares y también laborales, la actriz chilena buscó reinstalarse en nuestro país a mediados de 2025.

Sin embargo, aquella decisión no estuvo exenta de complicaciones, como la que dijo haber vivido en el aeropuerto de Ciudad de México.

Tanza Varela revela incómodo control policial

En diálogo con LUN, la celebridad contó que fue interrogada por la policía mexicana por sus obras de arte que contenían curiosos objetos, como armas de fuego.

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"Primero tallaba armas a mano y luego las he hecho vaciadas en resina", explicó Varela.

"Cuando me caben en la maleta, no pasa nada, porque los rayos detectan que se trata de plástico. Pero como estas obras no me cabían, debía pasar por una oficina", contó.

Por aquello, Tanza Varela se debió enfrentar a una acuciosa revisión por parte de 16 efectivos policiales.

"Les expliqué, pero ellos no podían abrirlos, así que tuve que mostrarles lo que era. Yo cargaba con mis hijos en ese momento, imagínate la escena terrible", comentó.

Consultada por el motivo de los cuadros, Varela comentó que "siempre he tenido un tema con la violencia en el mundo".

"Me pasan cosas con las armas: detesto sus efectos, pero me encanta el diseño. Qué increíble que hayan creado este tipo de diseño para hacer daño. Esta obra me ha sanado dudas y ha resuelto dudas sobre la violencia", concluyó.

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