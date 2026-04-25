¿Podrían intentarlo otra vez? Diana y Clemente vuelven a acercarse a dos años de su separación en EJDO

25 abr. 2026 - 13:00 hrs.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) se interpuso en el amor de Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz). Muertes, detenciones y malos entendidos lograron separar por dos años a la pareja, pero las cosas comenzaron a cambiar en El Jardín de Olivia.

El asesinato de Omar (César Sepúlveda) y las revelaciones que hizo antes de su partida reiniciaron los intentos de encarcelar a Walker. Así, tanto Clemente como Diana volvieron a unir fuerzas.

Lo que sentían no se enfrió durante el tiempo distanciados, aunque cada uno estaba en pareja; él con Renata (Susana Hidalgo) y ella con Gabriel (Matías Oviedo).

Una nueva posibilidad de vivir el amor

A raíz de los nuevos descubrimientos sobre el crimen de Bernardita (Catalina Guerra), salió a la luz que Montes estaba al tanto de la culpabilidad de Luis Emilio y calló por proteger la vida de su hijo. Aunque Clemente entendió sus razones como padre, se rompió la confianza entre los dos y terminaron su romance.

El Jardín de Olivia / Mega

Santana también cortó por lo sano y se alejó de la terapeuta, pero por otras razones. Él percibía la tensión cada vez que Diana se encontraba con su ex y decidió dejarla libre para que ella eligiera, sin presiones, a quien realmente quisiera en su vida.

El Jardín de Olivia / Mega

En paralelo, la investigación contra Luis Emilio podría, por fin, ponerlo tras las rejas. Esto se convirtió en la gran esperanza de Clemente porque sin su presencia, no habría impedimentos para volver con su amada.

"Si nosotros logramos lo que estamos intentando, si nosotros logramos meter a mi papá preso, entonces todo cambiaría. Por primera vez nosotros, en todos estos años, podríamos tomar decisiones sin tener a mi papá entre medio. Si lo logramos, yo te pediría que me des otra oportunidad", le manifestó Clemente, sembrando la esperanza de un renacer en su amor.

Todo sobre El Jardín de Olivia