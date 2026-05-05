Teleseries de Mega conquistan a la audiencia: Estos fueron los resultados de abril
En abril, Reunión de Superados, El Jardín de Olivia y Aguas de Oro consolidaron la audiencia en sus respectivas franjas, según los datos definitivos y oficiales Kantar Ibope, entre el 01 y al 30 de abril 2026.
RATING HOGAR 01 al 30 de abril 2026
- Reunión de Superados: 650.405 personas promedio por minuto
- CHV: 514.850
- Canal 13: 440.999
- TVN: 359.933
Durante abril, el alcance total de personas de Reunión de Superados fue 4.029.927
- El Jardín de Olivia: 732.490 personas por minuto
- CHV: 251.631
- Canal 13: 231.832
- TVN: 246.634
En este período, el alcance total de personas de El Jardín de Olivia es 3.923.502Ir a la siguiente nota
- Aguas de Oro: 697.771 personas por minuto
- CHV: 622.923
- Canal 13: 494.611
- TVN: 407.607
Durante abril, el alcance total de personas de Aguas de Oro fue 5.020.607
El alcance total de las teleseries es de 6.784.562
Las producciones del Área Dramática de Mega se ubican consistentemente en los primeros lugares de los 10 programas más vistos de la TV.