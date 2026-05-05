Teleseries de Mega conquistan a la audiencia: Estos fueron los resultados de abril

05 may. 2026 - 12:30 hrs.

En abril, Reunión de Superados, El Jardín de Olivia y Aguas de Oro consolidaron la audiencia en sus respectivas franjas, según los datos definitivos y oficiales Kantar Ibope, entre el 01 y al 30 de abril 2026.

RATING HOGAR 01 al 30 de abril 2026

Reunión de Superados: 650.405 personas promedio por minuto

CHV: 514.850

Canal 13: 440.999

TVN: 359.933

Durante abril, el alcance total de personas de Reunión de Superados fue 4.029.927

El Jardín de Olivia: 732.490 personas por minuto

CHV: 251.631

Canal 13: 231.832

TVN: 246.634

En este período, el alcance total de personas de El Jardín de Olivia es 3.923.502

Aguas de Oro: 697.771 personas por minuto

CHV: 622.923

Canal 13: 494.611

TVN: 407.607

Durante abril, el alcance total de personas de Aguas de Oro fue 5.020.607

El alcance total de las teleseries es de 6.784.562

Las producciones del Área Dramática de Mega se ubican consistentemente en los primeros lugares de los 10 programas más vistos de la TV.

Todo sobre Teleseries Mega